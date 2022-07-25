Fransa’da klimalı dükkan kapısını kapalı tutacak

Fransa’daki dükkanlardan enerji sarfiyatını azaltmak amacıyla klimalar açıkken kapılarını kapalı tutmaları ve neon ışıklarının kullanımını sınırlandırmaları istendi.

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Agnes Pannier-Runacher, belirli bölgelerde uygulanan bu kuralların ülkenin tümünde geçerli olacağını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği 24 Şubat’tan sonra Avrupa’daki enerji maliyetinin arttığını anımsatan Fransız bakan, kapısını kapalı tutmayan klimalı dükkanlara 750 avro (13 bin 623 lira) para cezası verileceğini söyledi.

Pannier-Runacher, ”Hem klima kullanıp hem de kapıyı açık bırakmak çok saçma” dedi ve bu iki konuda da birkaç gün içinde kararname çıkacağını söyledi.

Aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle de enerji tasarrufunun arttığına değinen Pannier-Runacher ne büyüklükte olursa olsun ışıklandırılmış reklamların gece 01:00’den saat 06:00’ya kadar aydınlatılmayacağını duyurdu.