Fransa ve Britanya'nın ardından: Kanada Filistin'i tanıyacak

Kanada Başbakanı Mark Carney, Kanada’nın eylülde Filistin’i tanıyacağını söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 24 Temmuz’da Fransa’nın Filistin’i tanıyacağını açıklamıştı. Macron, kararı eylülde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda resmileştireceklerini söylemişti.

Britanya Başbakanı Keir Starmer da, İsrail bir ateşkese varmaz ve diğer bazı şartları yerine getirmezse ülkesinin eylülde Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

BBC‘nin haberine göre Fransa ve Britanya’nın ardından Carney de ülkesinin Filistin’i eylülde tanıyacağını söyledi.

Carney bununla beraber Filistin’i tanımanın bazı şartlara bağlı olacağını belirtti. Bunlar arasında Filistin Yönetimi’nin sistemini köklü biçimde reforme etmesi, 2026’da genel seçimleri Hamas’ın dahli olmadan düzenlemesi ve bölgeyi silahsızlandırması yer alıyor.

Kanada başbakanı konuşmasında Gazze’deki insani acının seviyesinin dayanılmaz olduğunu ve gittikçe kötüleştiğini belirtti.

Kanada’nın uzun süredir müzakereye dayalı bir barış süreci kapsamında iki devletli çözüme bağlı olduğunu hatırlatan Carney, artık ‘bu yaklaşımın sürdürülebilir olmadığını’ söyledi.

Kanada başbakanı, ülkesinin yeni tutumuna ilişkin Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’la da görüştüğünü söyledi.