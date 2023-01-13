Fransa, TikTok’a 5 milyon avro ceza verdi

Fransa, sosyal medya platformu TikTok’a, çerezlerinin reddini zorlaştırdığı için 5 milyon avro ceza verdiği belirtildi.

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AA’nın Fransız 20 Minutes internet sitesinden aktardığına göre Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), TikTok’u, internet sitesinde ‘reddetme işlemlerini zorlaştırarak kullanıcıları çerezleri kabul etmek zorunda bırakması’ nedeniyle kabahatli buldu.

CNIL, TikTok’a bu gerekçeyle 5 milyon avro ceza verdi.

TikTok’un itiraz etmesi durumunda cezayı temyize götürmesi için dört ay süresi bulunuyor.

CNIL Aralık 2022’de de ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’a ‘Bing’ arama motorundaki çerezlerin reddini kolaylaştırmadığı gerekçesiyle 60 milyon avro ceza vermişti.

Çerez nedir?

Çerezler (cookies), internette gezinirken ziyaret edilen web sayfaları, bilgisayar veya telefonlara küçük bilgi dosyaları kaydeder. Bu dosyalar telefon veya bilgisayarların hafızasında saklanır.

Daha sonra aynı siteler ziyaret edildiğinde bu kayıtlı bilgi dosyaları sayesinde siteler kullanıcıları tanır. Site, denilen bu araç sayesinde kullanıcıların tercihlerin hatırlar ve ilgi alanına ilişkin içerik sunar.