Fransa plajlar, parklar ve okulların yakınında sigara içmeyi yasaklıyor

Fransa Sağlık ve Aile Bakanı Catherine Vautrin, çocukların bulunabileceği tüm açık alanlarda sigara içmenin yasaklanacağını açıkladı.

Fotoğraf: AA

BBC‘nin haberine göre yasağın kapsamında plajlar, parklar, kamuya ait bahçeler, okul önleri, otobüs durakları ve spor tesisleri olacak.

Vautrin, Ouest-France gazetesine “Tütün, çocukların olduğu yerlerden tamamen yok edilmeli; sigara içme özgürlüğü, çocukların temiz hava alma özgürlüğünün başladığı yerde bitmeli” dedi.

Yasak, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek. Kurala uymayanlara 135 avro (yaklaşık 6 bin lira) para cezası kesilecek.

Kafe ve barların dış bölümleri veya teraslarıysa yasağın dışında tutulacak.

Elektronik sigaralar ilk aşamada muaf tutulacak, ancak Fransız bakan nikotin miktarını sınırlamak için de çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Fransa’da nüfusun yüzde 23,1’i her gün sigara içiyor. Bu oran şimdiye kadarki en düşük seviye ve 2014’ten bu yana beş puanlık düşüş kaydedilmiş. Ülkede tütün kaynaklı hastalıklardan ölenlerin sayısı yılda yetmiş beş bin kişiden fazla.

Kapalı mekanlarda sigara yasağı 2008’den beri yürürlükte. Ülkede halihazırda 1,500’den fazla belediye ve plaj gönüllü biçimde ‘sigarasız alan’ sunuyor.