Fransa, patates kızartması şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Fransa’da dünyanın ilk ‘patates kızartması şampiyonası’ düzenelenecek. Yarışmaya restoranların yanısıra bireyler de katılabilecek.
Fransız televizyon kanalı BFMTV’nin haberine göre Manş Denizi kıyısındaki Pas-de-Calais kenti, 7 Ekim’de dünyada ilk defa düzenlenecek ‘patates kızartması şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Arras Grand Place fuar alanında düzenlenecek organizasyonda katılımcılar, ‘kreatif patates’, ‘otantik patates’ ve ‘kızartma patates sosu’ kategorilerinde yarışacak.
Şampiyonaya, restoranların yanısıra bireysel başvurular da kabul edilecek.
Hane başına bir katılımcı sınırının bulunduğu organizasyona başvuru için 18 yaşından büyük olma şartı aranacak.
Jüriler, patates kızartması ustalarından oluşacak.