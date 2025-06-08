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Fransa Açık: Şampiyon Carlos Alcaraz

2025 Fransa Açık’ta Carlos Alcaraz, şampiyon oldu.

Fotoğraf: AA

Başkent Paris’te düzenlenen 2025 Fransa Açık’ın (Roland Garros) tek erkekler finalinde dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 2 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz, karşılaştı.


Sinner, ilk seti 6-4 alarak maça üstün başladı.

Alcaraz, ikinci sette oyunu dengelemeyi başararak seti tiebreake götürse de Sinner, ikinci seti de 7-6 almayı başardı.

Üçüncü seti 6-4 kazanan Alcaraz, durumu 2-1’e getirirken Sinner bu sene turnuvadaki ilk setini kaybetti.

Alcaraz, iyi oyununu dördüncü sette de sürdürdü ve tiebreaki 7-6 kazanarak maçı son sete taşıdı.

Tiebreake giden son seti 7-6, tarihin en uzun Fransa Açık finali rekorunun kırıldığı beş saat 29 dakika süren maçı da 3-2 kazanan 22 yaşındaki Alcaraz, art arda ikinci Fransa Açık ve dördüncü grand slam zaferini elde etti.

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