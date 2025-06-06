Fransa Açık: Novak Djokovic elendi, Jannik Sinner finalde

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros) tek erkeklerin dünya 1 numarası Jannik Sinner, 6 numaralı seribaşı Novak Djokovic’i 3-0 yenerek finale yükseldi.

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Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen turnuvanın 13’üncü günündeki tek erkekler yarı final maçında 3 kez grand slam şampiyonu İtalyan tenisçi Sinner ile 24 grand slam zaferine sahip Sırp raket Djokovic karşılaştı.

Sinner, 3 saat 16 dakika süren karşılaşmada rakibini 6-4, 7-5, 7-6 biten setlerle 3-0 yenerek kariyerinde ilk kez Fransa Açık finaline çıktı ve İspanyol Carlos Alcaraz’ın rakibi oldu.