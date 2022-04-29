Fotokapana güzel haber yakalandı: Marmaris bozayıları yangına rağmen hayata tutunmayı başardı

Geçen yaz çıkan büyük orman yangınlarında tahribata uğrayan Muğla’nın Marmaris ilçesinde kış uykusundan uyanan bozayı fotokapana yakalandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Marmaris’in Hisarönü Mahallesi Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde fotokapan bir bozayı görüntüledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Yaban Hayatı Uzmanı Biyolog Dr. Yasin İlemin, Kızılçam Akdeniz ekosisteminin son bozayılarının hala hayatta olduğunu söyledi.

Yazın yaşanan büyük yangından sonra başlattıkları çalışmaların devam ettiğini ve alevlerin etkilediği alanlarda memeli yaban hayatına odaklanan çalışmaları kapsamında yangın bölgelerine çok yakın alanda bir erkek bozayı tespit ettiklerini aktaran İlemin şöyle devam etti: “Bölgede Kızılçam Akdeniz ekosistemlerinin tek bozayı popülasyonunu geçtiğimiz yıllardaki çalışmalarla kanıtlamıştık. Yangınlardan sonra endişelerimiz artmıştı. Ancak bir şekilde hayata tutunmayı başarmışlar ve yangından etkilenmeyen sahalarda varlıklarını sürdürüyorlar.”

İlemin, memeli yaban hayatının yangınları en az hasarla atlattığına ilişkin uluslararası bir makale yayımladıklarını belirterek şunları kaydetti: “Bu yeni bozayı kaydı ile bu çalışmamızı bir kez daha desteklemiş olduk. Doktora çalışmalarımın sonucunda bölgeyi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası (YGHS) ilan ettirmiştik. Bu kayıt ile bölgenin önemini tekrar kanıtlamış oluyoruz” dedi.

254 bin futbol sahası büyüklüğünde alan

Türkiye’nin güneybatısını geçen yıl 28 Temmuz’dan itibaren etkisi altına alan yangınlarda 254 bin futbol sahası (181 bin 393 hektar) kadar alan yanarken sekiz kişi hayatını kaybetmişti. 12 Ağustos’a kadar geçen zamanda arasında, sadece Muğla ve Antalya’da yanan ormanlık alan yaklaşık 124 bin hektardı.