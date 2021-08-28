Formula 1 Türkiye Grand Prix’si bir hafta ertelendi

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 16’ncı ayağı Türkiye Grand Prix’si, 3 Ekim yerine 10 Ekim’de yapılacak.
2020’de Türkiye, dokuz yıl sonra yeniden bir F1 yarışına ev sahipliği yapmış, mücadeleyi kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton kariyerinin yedinci şampiyonluğuna ulaşmıştı.
Bu yıl 1-3 Ekim tarihlerinde Intercity İstanbul Park’ta düzenlenmesi planlanan yarış hafta sonu, Britanya’nın ‘kırmızı listesi’nde yer alan Türkiye’den dönüş yapanları zorunlu 10 gün karantinaya alması sebebiyle 8-10 Ekim tarihlerine ertelendi.
11-13 Haziran’da yapılması planlanan ancak Covid-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle iptal edilen Türkiye Grand Prix’si, daha sonra yeniden takvime dahil edilmişti.