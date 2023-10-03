Ford Otosan’dan temettü kararı

Ford Otomotiv Sanayi AŞ (FROTO) Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamayla hisse başı net 26,78 TL temettü dağıtmaya karar verdiğini duyurdu.

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Açıklamada, yönetim kurulunun temettü kararını 2 Ekim 2023 tarihli toplantısında aldığı belirtildi.

BloombergHT’nin aktardığı açıklamaya göre, ortaklara 10 milyar 443 milyon 81 bin lira tutarında nakit kâr payı dağıtılacak.

Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan kayıtlara göre dağıtıma konu 10 milyar 443 milyon liranın, 15 milyon 633 bin lirası diğer sermaye yedeklerinden, 1 milyar 130 milyon 228 bin lirası yasal yedeklerden, 9 milyar 285 milyon 400 bin lirası olağanüstü yedeklerden ve 11 milyon 818 bin lirası da geçmiş yıl kârlarından karşılanacak.

Temettü dağıtımı, kaydileştirme düzenlemeleri çerçevesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenen esaslara göre 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren yapılacak.

Borsadaki birçok şirket, elde ettiği kârı hisse sahipleriyle paylaşıyor. Buna ‘temettü ödemesi’ deniyor.