Ford, binlerce çalışanın işine son vermeye hazırlanıyor

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford’un Avrupa’daki tesislerinde çalışan binlerce işçiyi işten çıkarmaya hazırlandığı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

DW Türkçe’nin Radio Köln’den aktardığına göre şirketin ürün geliştirme biriminde çalışan 3 bin 800 kişinin yüzde 65’inin 2024’e kadar işlerine son verilecek. Radyo böylece 2 bin 500 kişinin işten çıkarılacağını kaydetti.

Ford bir süre önce aldığı kararla 14 bin kişinin istihdam edildiği, Almanya’nın Köln kentindeki fabrikasında içten yanmalı motorlu araçların üretimini tamamen durdurup, elektrikli araç üretimine geçileceğini duyurmuştu.

Alman IG Metall sendikası temsilcisi Paul Hecker, Köln’de, Ford tesislerinde düzenlenen sendika toplantısından sonraki konuşmada işten çıkarmalardan fabrikanın ürün geliştirme biriminde çalışan personelin üçte ikisinin etkileneceğini söyledi. En kötü durumda yönetim kademesinde çalışan her beş personelden birinin de işini kaybedebileceği ifade edildi.

Sendika olumsuz gelişmelerden en fazla Ford’un Almanya’da bulunan tesislerinin etkileneceğini kaydetti.

Ancak şirketten bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı.

Direniş mesajı

Hecker, şirketin aldığı kararı eleştirerek, “Ford geleceğini baltalıyor” dedi. Hecker, “Eğer şirket iş birliği yapmama yolunu seçerse, biz her şekilde hazırız” diyerek, karara karşı direniş göstereceklerini kaydetti. Temsilci, IG Metall sendikası olarak, Ford’u Almanya’da ve Avrupa genelinde etkileyebilecek sert önlemlerden kaçınmayacaklarını da sözlerine ekledi.

Köln’deki tesislerinde yaklaşık 14 bin kişiyi istihdam eden Ford’un yönetiminde sendikanın açıklamalarına ilişkin bir yorum gelmedi.