Ford 1 milyondan fazla aracını geri çağırdı

ABD’li otomobil üreticisi Ford Motor, geri görüş kamerasındaki yazılım hatası nedeniyle 1 milyondan fazla aracını servise geri çağırdı.

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Açıklamayı ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yaptı.

Geri çağırma 2021–2025 arasında üretilmiş bazı modelleri kapsıyor.

Söz konusu yazılım hatası, aracın geri vitese alındığı sırada arka görüş kamerasının görüntüsünün gecikmeli, donarak ya da hiç gelmemesine yol açabiliyor. Bu da sürücünün görüş alanını daraltıyor ve çarpma riskini artırıyor.

Toplamda 1 milyon 75 bin 299 araç bu sorundan etkilendi.

Ford, bu araçların yazılımını yetkili bayiler aracılığıyla uzaktan ve ücretsiz güncelleyeceğini duyurdu. Araç sahipleri ayrıca güvenlik riski hakkında da bilgilendirilecek.



