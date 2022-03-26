Foo Fighters’ın davulcusu hayatını kaybetti

Foo Fighters’ın davulcusu Taylor Hawkins (50) hayatını kaybetti.

Taylor Hawkins (solda) Dave Grohl ile… (Fotoğraf: Reuters)

Davulcunun ölümünü ABD’li rock grubu duyurdu. Davulcunun ‘zamansız ve trajik kaybı’ nedeniyle çok üzgün olduklarını belirten grup üyeleri, ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi. “Müzikal ruhu ve bulaşıcı gülümsemesi hep bizimle yaşayacak” diyen Foo Fighters ekibi, bu zor zamanlarda başsağlığı diledikleri Hawkins’in eşinin ve çocukların mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

Foo Fighters 1994’te Nirvana’nın solisti Kurt Cobain’in intiharı sonrası Dave Grohl tarafından kurulmuştu. Nirvana’nın davulcusu olan Grohl, Foo Fighters’da gitaristlik ve solistlik görevini üstlenmişti. Böylece 1997’de gruba katılan Hawkins’e, rock tarihinin en çok övülen davulcularından birinin kurduğu grupta davul çalmak gibi göz korkutucu bir rol düşmüştü.