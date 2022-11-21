Fon yöneticileri doların güç kaybetmesini bekliyor

ABD’li varlık yöneticileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırma döngüsünün sonuna geldiğini ve bu nedenle doların değer kaybedeceğini düşünüyor.

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ABD’de son yılların en yüksek enflasyonunun görülmesi Fed’i sıkılaştırma politikalarına itmişti. Fed, art arda dört kez 75 baz puan faiz artırarak faizi 3,75-4,00 seviyesine çıkarmıştı. Faiz artışlarıyla dolar gücünü korumuştu. Fed yetkilileriyse son dönemde faiz artış oranlarının düşebileceğini dile getiriyor.

Bloomberg’ün verilerine göre yatırımcılar geçen hafta rezerv para birimindeki kısa pozisyonlarını artırıp Temmuz 2021’den beri en yüksek seviyeye çıkardı. Yatırım fonu yöneticileriyse art arda beşinci hafta da dolar satmayı tercih etti.

Fed yetkililerinin yakın tarihli yorumları ve faiz artırımlarının yavaşlayacağına dair sinyaller, doların en iyi günlerinin bitip bitmediğine dair tartışmayı şiddetlendiriyor.

Goldman Sachs ve Wells Fargo, doların daha fazla güçlenmesi üzerine bahis oynayanlar arasında yer alırken, M&G Yatırım, Fed’in sıkılaştırma konusunda daha temkinli davranmasını ve bu nedenle doların güç kaybetmesini bekliyor.

Varlık yöneticileri ayrıca, avronun daha da güç kazanacağını bekliyor.