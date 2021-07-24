Diken

Yaramazlara biraz batar!

Florida’da çöken binada çalışma sona erdi: 14 bin tonluk enkaz

ABD’nin Florida eyaletinde bir ay önce çöken binada itfaiye ekipleri arama çalışmalarının sona erdiğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

24 Haziran’da çöken 12 katlı binada en az 97 kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin daha kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.


İlk saatlerinden sonra enkaz altında kimseye canlı ulaşılamayan felaketin nedeni araştırılıyor.

Kurtarma ekipleri bir ay süren çalışmalar boyunca 14 bin tondan fazla beton parçaları ve inşaat demiri arasında çalıştı. Binanın ayakta kalan ve 4 Temmuz’da kontrollü şekilde yıkılan kısmının çökme tehlikesi altında ve aşırı sıcaklar havada günde 12 saat çalışan itfaiye için tören düzenlendi.

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