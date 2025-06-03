Flantropist işadamı Bernd Kebbel aslan saldırısında öldü

Flantropist (toplum yararına çalışan) ve işadamı Bernd Kebbel, Namibya’nın Kunene Bölgesi’ndeki aslan saldırısında öldü.

Fotoğraflar: Dailymail

Dailymail’ın haberine göre 59 yaşındaki Alman işadamı, eşi Conny Kebbel ve arkadaşlarıyla Skeleton Coast yakınlarında kamptaydı.

Gece saatlerinde tuvalete gitmek için aracının üstüne kurduğu çadırda uyuyan eşinin yanından ayrılan Kebbel’a bir dişi aslan saldırdı. Turizm bakanlığından sözcü Ndeshipanda Hamunyela işadamının hayatını kaybettiğini doğruladı.

TRT Haber’in aktardığına göre polis Immanuel Iiduwa da olaya ilişkin ‘insan-yaban hayatı çatışması’ adında resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Sözcü şöyle konuştu:

“Diğer kampçılar aslanı uzaklaştırmak için cesurca müdahale etti fakat Kebbel ölümcül boyun yarası nedeniyle kurtarılamadı.”

Bernd Kebbel, özellikle Namibya’daki çöl aslanlarının korunması için çalışmalarıyla tanınıyordu.