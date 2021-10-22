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Güney Afrika’da kaçak avcı, fil tarafından öldürüldü

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin dünyaca ünlü safari merkezlerinden Kruger Milli Parkı’nda bir kaçak avcı, fil tarafından ezilerek öldürüldü.

Fotoğraf: Unsplash

Kruger Milli Parkı’nın açıklamasında parkın girişe izin verilmeyen bölgelerinden Stolznek’te fil saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş bir kaçak avcının cesedine ulaşıldığı belirtildi.


Açıklamada, incelemeler sonucunda bir fil tarafından ezilerek öldürüldüğü tespit edilen maktulün cesedinin suç ortakları tarafından geride bırakılmış olabileceği ifade edildi.

Krugger Park’ında geçen yıl bir kaçak avcı, aslan saldırısında hayatını kaybetmişti.

Aslanlar tarafından parçalanan avcının yalnızca kafatası bulunmuştu.

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