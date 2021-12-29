Fiyatlar düşmüyor: Damacana suya da zam

Damacana içme suyuna da zam geldi. Bu yılın başında 14-15 liraya satılan 19 litrelik damacana su, 20-21 liraya çıktı. 15 litrelik cam damacanalar ise 25 lira oldu.

İktidarın yeni ekonomik adımları ve Merkez Bankası’nın ‘arka kapıdan’ döviz satışları sonrası Türk Lirası yabancı para birimleri karşısında değer kazandı. Kurdaki bu düşüşün, hayat pahalılığına da etki edeceği söyleniyor ancak sahadan tersi bilgiler geliyor.

Dövizdeki artışın bir kısmının henüz etiketlere yansıtılamadı ve maliyetlerin yerli yerinde durduğu görülüyor.

Son zam, yaklaşık yüzde 25 oranla içme suyuna geldi.

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu, Sözcü’ye ”Döviz kurundaki yükseliş ile, enerji, işçilik, nakliyedeki artışlar etkili oldu” dedi.

Sütte indirim imkansız

İktidarın söylemlerine karşın son dönemde fiyatı artan süt ve süt malzemelerine de indirim beklenmiyor.

Ulusal Süt Konseyi Başkanı Harun Çallı, katıldığı bir televizyon programında, sütte şu anda indirim yapmanın imkansız olduğunu belirterek, dolar kuru 12 TL iken üreticilerle anlaşıldığını söyledi.