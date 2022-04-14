Fiyat etiketlerini savaş karşıtı mesajlarla değiştiren Rus sanatçı tutuklandı

Rusya’da bir sanatçı Ukrayna işgalini protesto etmek için marketlerdeki fiyat etiketlerine savaş karşıtı mesajlar gizledi, tutuklandı.
St. Petersburg’uun Vasileostrovski bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanatçı Aleksandra Skoçilenko market zinciri Perekrestok’un bir mağazasında ‘fiyat etiketleri yerine Rus askeri güçleri hakkında bilerek yanlış bilgi içeren kağıtları’ koymakla suçlandı.
Sanatçının duruşma öncesi 31 Mayıs’a kadar tutuklu kalmasına karar verildi.
Skoçilenko ülkede yeni çıkan ve Rus askeriyle ilgili ‘yanlış haberleri‘ yaymayı yasaklayan kanun kapsamında yargılanacak.
Suçlu bulunması halinde 3 milyon ruble (545 bin lira) para cezası ya da 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.