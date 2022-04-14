Diken

Yaramazlara biraz batar!

Fiyat etiketlerini savaş karşıtı mesajlarla değiştiren Rus sanatçı tutuklandı


Rusya’da bir sanatçı Ukrayna işgalini protesto etmek için marketlerdeki fiyat etiketlerine savaş karşıtı mesajlar gizledi, tutuklandı.

Fotoğraf: Instagram

St. Petersburg’uun Vasileostrovski bölge mahkemesinde hakim karşısına çıkan sanatçı Aleksandra Skoçilenko market zinciri Perekrestok’un bir mağazasında ‘fiyat etiketleri yerine Rus askeri güçleri hakkında bilerek yanlış bilgi içeren kağıtları’ koymakla suçlandı.


Sanatçının duruşma öncesi 31 Mayıs’a kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

Skoçilenko ülkede yeni çıkan ve Rus askeriyle ilgili ‘yanlış haberleri‘ yaymayı yasaklayan kanun kapsamında yargılanacak.

Suçlu bulunması halinde 3 milyon ruble (545 bin lira) para cezası ya da 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

SON HABERLER

Ukrayna’dan dönen üniversiteliler kapıda kaldı: Kim haklı, çözüm ne?

Rusya’nın işgaliyle beraber Ukrayna’dan ayrılan ve tıp okuyan Türk öğrenciler Türkiye’deki tıp fakültelerine yatay geçiş hazırlığında. Konuyla ilgili Yükseköğretim Kurumu (YÖK) kontenjan açılması için üniversitelere yazı da gönderdi. Ama devlet üniversiteleri kontenjan açılmasına sıcak bakmıyor. Çünkü hem bünyesinde çalışan akademisyenlerden hem de öğrencilerinden ciddi anlamda tepkiler var.

Ali’nin ifade özgürlüğü!

Ali Babacan, Ali İsmail’in ne ifade özgürlüğünün tarafındaydı, ne yaşama hakkının. Bugün ise kendi ifade özgürlüğünü koruyormuş gibi yapıp kendisini protesto eden gençlerin ifade özgürlüğüne salça oluyor…

Babacan’ı protesto eden ODTÜ’lüler: Amacımız hafıza tazelemekti

AKP’den ayrılıp DEVA Partisi’ni kuran Ali Babacan’ı protesto eden Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, Babacan’ı okula almama gibi bir durumun söz konusu olmadığını, protestoyu duyunca kendisinin gelmediğini anlattı. Öğrenciler protesto amaçlarının ‘hafıza tazelemek’ olduğunu belirtti.