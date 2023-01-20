Fitch: Türkiye’nin uluslararası rezervlerindeki iyileşme sürdürülebilir değil

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin uluslararası rezervlerindeki iyileşmenin sürdürebilir olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Fitch tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Türkiye’nin genel seçim öncesinde yüksek seviyede ekonomik büyüme ve istihdam için uyguladığı politikaların kalıcı iyileşmeye uygun olmadığı ifadeleri yer aldı.

Dün Merkez Bankası, resmi rezerv varlıklarının aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 artarak 128,7 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 4,8 artışla 75,4 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 6,6 yükselişle 45,8 milyar dolara çıktı.

Rezervler ekimin son haftasından itibaren aralıksız sekiz haftalık toparlanma kaydetmiş ancak 23 Aralık haftasında düşüş gelmişti.