Fitch, Türkiye’nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+’dan B’ye indirdi, görünümünü ise ‘negatif’ olarak teyit etti.

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Fitch’in değerlendirmesinde şunlar yer aldı:

“Artan geriye dönük endeksleme riskleri, liranın ek değer kaybetmesi ve döviz kuru geçişkenliğinin hem hız hem de büyüklük olarak artması nedeniyle yörüngesi oldukça belirsizliğini koruyor. Fitch, hızlı kredi büyümesinin hızını azaltmaya yönelik seçici makroihtiyati politikaların, makroekonomik ve finansal istikrara yönelik riskleri azaltmadığını düşünmektedir.”

BloombergHT’nin aktardığına göre Fitch’in raporunda, Merkez Bankası’nın politika faizini, hızla yükselen enflasyona, Ukrayna’daki savaşın emtia piyasaları üzerindeki etkisine ve çoğu gelişmiş ekonomilerde sıkılaşan para politikasına rağmen, Aralık 2021’den bu yana yüzde 14’te tuttuğuna dikkat çekti.

Kuruluş, 2022’de yıllık enflasyonun ortalama yüzde 71,4’e çıkacağını tahmin ettiklerini, 2023 yılında ise bu oranın yüzde 57’ye gerileyeceğini açıkladı.

Şubat 2022’de de kredi notunu düşürmüştü

Fitch 12 Şubat’ta aldığı kararla Türkiye’nin kredi notunu BB-‘den B+’ya indirdiğini, görünümünü ise ‘negatif’ olarak teyit ettiğini açıklamıştı.

Kuruluş bu tarihte yayımladığı raporda, ‘daha sık ve yoğun politika odaklı’ finansal stres dönemlerinin, Türkiye’de yüksek enflasyonu, düşük dış likiditeyi ve zayıf politika güvenilirliği açısından kırılganlıkları artırdığını belirtmişti.