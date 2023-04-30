Fırat Üniversitesi, Hasan Can Kaya’nın Elazığ şakasını yargıya taşıyor

Komedyen Hasan Can Kaya’nın ‘Konuşanlar’ programında Elazığ’a yönelik yaptığı şaka eleştirilere neden olurken Fırat Üniversitesi, Kaya hakkında hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

Dijital platform Exxen’de yayınlanan mizah programı ‘Konuşanlar’da Kaya, konuklarından birine “Ne mezunusun?” diye sordu.

Konuğun “Elazığ, Bilgisayar Mühendisliği mezunuyum” diye cevap vermesi üzerine Kaya, “Elazığ Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar yok ama. Bu çocukların abaküsü var ya, onunla yapıyorlar” dedi.

O anların videosunun Twitter’da dolaşıma sokulmasının ardından tepkiler art arda geldi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Kaya’yı “Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden ve saygınlığı olan Fırat Üniversite’mize yönelik konuşmalarından dolayı Hasan Can Kaya’yı kınıyorum. Aziz şehrimizi ve Fırat Üniversite’mizi küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir” sözleriyle eleştirdi.

Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden ve saygınlığı olan Fırat Üniversite’mize yönelik konuşmalarından dolayı #HasanCanKaya’yı kınıyorum.



Aziz şehrimizi ve Fırat Üniversite’mizi küçümsemek hiç kimsenin haddine değildir. pic.twitter.com/UlyPA45SCp — Şahin Şerifoğulları 🇹🇷 (@sahin_serifoglu) April 29, 2023

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da “Aziz şehir Elazığ’ı ve Bilimin Parlayan Yıldız’ı, binlerce mezunu olan Fırat Üniversitesi’ne yönelik aşağılayıcı konuşmalarınızdan dolayı sizi esefle kınıyorum. Aziz şehrimiz sahipsiz değildir!” paylaşımını yaptı.

Aziz şehir Elazığ’ı ve Bilimin Parlayan Yıldız’ı, binlerce mezunu olan Fırat Üniversitesi’ne yönelik aşağılayıcı konuşmalarınızdan dolayı sizi esefle kınıyorum.

Aziz şehrimiz sahipsiz değildir!#HasanCanKaya pic.twitter.com/cigNpUvH4T — Şerafettin Yıldırım (@serefyildirim23) April 29, 2023

Fırat Üniversitesi ise Kaya’dan özür beklediklerini belirterek, Kaya hakkında hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı:

“Bir medya platformunda yayınlanan programda Üniversitemiz ve Şehrimizle ilgili küçük düşürücü ifadelerde bulunan Hasan Can Kaya isimli sunucuyu kınıyor, şehrimizden ve üniversitemizden özür dilemesini bekliyoruz. Ayrıca ilgili kişiyle ilgili hukuki süreç de başlatılacaktır.”