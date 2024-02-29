Fırat Tanış: Sükutum ikrar değil, 6284 sayılı yasanın varlığına duyduğum saygıdandır

Oyuncu Fırat Tanış, piyanist İklim Tamkan’ın ‘psikolojik şiddet’ iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Fotoğraf: Instagram

Tamkan X hesabından, kendisini psikolojik şiddete maruz bıraktığı ve tehdit ettiği gerekçesiyle Tanış hakkında uzaklaştırma kararı aldığını duyurmuştu.

Fırat Tanış 6284 nolu yasanın gücüne inandığı için sustuğunu ama susmasının ikrardan gelmediğini söyledi.

Tanış’ın açıklaması şöyle:

“Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle de bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum.

Ancak bilinmesini isterim ki sükutum ikrar değil yasanın varlığına duyduğum saygıdandır. Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığımı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimin sona erdireceğine inanıyorum.”

6284 sayılı kanun ne?

İstanbul Sözleşmesi’nin bütüncül sistemini (önleme, koruma, kovuşturma, ceza) kabul ediyor.

Kanunun genel mekanizması şiddetin failini önleyen, şiddete maruz kalan kadın ve çocukları koruyup destekleyen, faili cezalandıran ve şiddeti izleyen bir teorik altyapıya dayanıyor.

‘İlkeler ve Tanımlar’ başlıklı maddesi, herhangi bir medeni hal, kan bağı, akrabalık ayrımcılığı yapmadan her kadının şiddete maruz kalabileceğinden ve her erkeğin şiddet uygulayabileceğinden hareketle ‘şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi’ amacını içeriyor.

Herhangi bir medeni hal ayrımı yapmaksızın tüm kadınlara, kendilerine yönelen şiddetin uygulayıcısı kim olursa olsun, mekanizmalara başvurma, tedbir talep etme hakkı bu kanunla tanındı.

Bu kanunla hakime, şiddetin sona ermesi ve kadının hayatının korunması için gerekli, somut, duruma uygun tedbirlerin alınabilmesi yetkisi ve görevi verildi.

Polise, uzaklaştırma kararı alma, uygulama yetkisi ve görevi verildi.

Kadınların coğrafi sınır olmaksızın istedikleri mahkemede koruma ve destek hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmesi, tedbir kararının tebliği gerekli olmaksızın uygulanabilmesi gibi birçok adım atıldı.