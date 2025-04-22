Fındıklı Belediyesi, İBB soruşturmasında tutuklananların isimleriyle sahaya çıktı

Fındıklı Belediyesi futbol takımı sahaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda ve belediyelere operasyonlarda tutuklananların isimlerinin yazdığı formalarla çıktı.

Görüntüleri Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu X hesabından paylaştı.

Formalarda başka soruşturmalardan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat‘ın da isimleri yer aldı.

Formalardaki diğer isimlerse şöyle:

Fındıklı Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasına belediye takımımız, İBB formalarıyla ve esir tutulan arkadaşlarımızın isimleriyle katıldı.



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