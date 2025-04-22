Fındıklı Belediyesi, İBB soruşturmasında tutuklananların isimleriyle sahaya çıktı

Fındıklı Belediyesi futbol takımı sahaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda ve belediyelere operasyonlarda tutuklananların isimlerinin yazdığı formalarla çıktı.
Görüntüleri Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu X hesabından paylaştı.
Formalarda başka soruşturmalardan tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat‘ın da isimleri yer aldı.
Formalardaki diğer isimlerse şöyle:
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
- Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
- Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan
- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat
- İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce
- İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş
- İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün
Fındıklı Kaymakamlığı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasına belediye takımımız, İBB formalarıyla ve esir tutulan arkadaşlarımızın isimleriyle katıldı.— Ercüment Ş. Çervatoğlu (@ecervatoglu) April 22, 2025
Adalet ve özgürlük mücadelemize sokakta, sahada ve her alanda devam edeceğiz.… pic.twitter.com/UpY4u1Auxw
Ne olmuştu?
19 Mart’ta İmamoğlu ve 99 kişi, ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek’ ve‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla gözaltına alındı.
İmamoğlu’nun yanısıra Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan dahil yedi kişi de ‘örgüte (PKK) yardım’ suçlamasıyla gözaltına alındı.
23 Mart’ta İmamoğlu dahil 51 kişi, ‘yolsuzluk’tan tutuklandı.
Mahir Polat, Resul Emrah Şahan, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir’se ‘terör’den tutuklandı.
Polat, sağlık durumu nedeniyle ‘konutu terk etmeme’ şartıyla tahliye edildi.