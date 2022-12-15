Financial Times’tan İmamoğlu analizi: Siyasi talihi Erdoğan’ınkini andırıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, YSK üyelerine hakaret etmekten dolayı iki yıl yedi ay 15 gün ceza aldı. ‘Siyasi yasak’ süreci de başlatmış olan cezayla ilgili İngiliz Financial Times gazetesi ”İmamoğlu’nun siyasi talihi Erdoğan’ınkini andırıyor” yorumunu yaptı.

Fotoğraf: İBB

Gazetede yer analizde İmamoğlu’nun anketlere göre 2023 seçimlerinde Erdoğan’ın en güçlü rakiplerinden olduğunun altı çizilerek şunlar denildi: “Ekonomik kriz 20 yıldır iktidarda olan Erdoğan’ın partisine olan desteği en düşük seviyelere indirdi. Ama AKP hâlâ ülkenin en büyük partisi”

İstanbul yerel seçimlerinde AKP’nin seçimi iptal ettirme sürecini hatırlatan Financial Times, “Seçildiğinden bu yana iktidar İmamoğlu’nu engellemeye çalışıyor. Belediye varlıklarını donduruyor, kredi almalarını engelleyip borç almasının önünü geçiyor. Yine de İmamoğlu, CHP’nin klasik kitlesinin dışına çıkarak iktidardan memnun olmayan milliyetçilerden ve muhafazakarlardan oy aldı. Kürtlerden destek gördü” diye yazdı.

Diğer yandan gazetede Erdoğan ve İmamoğlu’nun siyasi yaşamları da karşılaştırıldı: “İmamoğlu’nun siyasi talihi bazen Erdoğan’ınkini andırıyor. 1994’te İstanbul belediye başkanı seçildikten sonra Erdoğan’ın ünü ülke geneline yayılmıştı. Ardından 1998’de okuduğu bir şiir nedeniyle siyaset yasağı alarak dört ay hapis yatmıştı. Bu durum Erdoğan’a ilgili arttırmış ve dört seneki sonraki seçimlerde partisi iktidara gelmişti”