Filmekimi başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 20’nci kez düzenlenen Filmekimi, ekim ayı içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak. Altın Lale kazanan ‘Madalena‘nın yanı sıra Cannes’da Altın Palmiye kazanan ‘Titane’, tüm dünyada merakla beklenen ‘Dune: Çöl Gezegeni‘, Venedik’te Altın Ayı kazanan ‘Kürtaj’ gibi filmlerin Türkiye prömiyerlerinin yapılacağı Filmekimi’nin biletleri 4 Ekim’de satışa çıkıyor.
Festival bu yıl, uluslararası festivallerde gösterilmiş, ödüllü ve merakla beklenen yeni yapımları içeren programıyla 8-17 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, 15-19 Ekim’de Ankara’da, 22-26 Ekim’de İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.
Filmler İstanbul’da Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Beyoğlu Sineması ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması’nda, Ankara’da Cinemaximum Armada, İzmir’de Cinemaximum Mavi Bahçe’de izlenebilecek.
Filmekimi’nin ‘altın yıldızları’
40. İstanbul Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma’da Altın Lale’yi kazanan ‘Madalena‘ (Madiano Marcheti), Cannes’da ana yarışmada Altın Palmiye’yi kazanan ve ardından Toronto’da Geceyarısı Çılgınlığı bölümünün en iyisi seçilen ‘Titane‘ (Julia Ducournau), Venedik’te Altın Aslan kazanan ‘Kürtaj’ (Audrey Diwan), Cannes’da en iyi ilk filme verilen Altın Kamera’yı kazanan ‘Murina’ (Antoneta Alamat Kusijanović) Filmekimi programında yer alıyor.
Usta yönetmenlerin yeni filmleri
Denis Villeneuve epik bilimkurgu ‘Dune: Çöl Gezegeni’ ile Wes Anderson, yine yıldızlarla dolu ‘Fransız Postası’ ile; Bruno Dumont, Cannes’da prömiyer yapan ‘France’ ile; Mia Hansen-Løve başrolde Tim Roth, Mia Wasikowska’nın bulunduğu ‘Bergman Adası’ ile, Paul Verhoeven kışkırtıcı ‘Benedetta‘ ile; Andrea Arnold ilk belgeseli ‘İnek’ ile; François Ozon, iç burkucu ‘Her Şey Yolunda’ ile; Nanni Moretti kendisinin de rol aldığı ‘Üç Aile‘ ile; Hong Sang-soo bu yıl gösterime çıkan ikinci filmi ‘Gözünün Önünde’ ile; Jacques Audiard bir grafik romandan uyarladığı ‘Paris, 13. Bölge’ ile; Paul Schrader, başrolünü Oscar Isaac’in üstlendiği ‘Kumarbaz‘ ile; Joanna Hogg Hatıra filminin dokunaklı devam filmi ‘Hatıra: 2. Bölüm’ ile; Zhang Yimou, ‘sinemaya yazdığım aşk mektubu‘ dediği ‘Bir Saniye’ ile; anime dünyasının yıldızlarından Mamoru Hosada ‘Belle’ ile; Macar sinemasının en yetkin yönetmenlerinden Kornél Mundruczó ‘Evrim‘ ile; Christophe Honoré de Proust’tan esinlenerek oyunculuğa ve tiyatroya saygı duruşu olan ‘Guermantes‘ ile Filmekimi’nde.
Ödüllü filmler
Asghar Farhadi’nin Cannes’da Büyük Ödül kazanan ‘Kahraman‘, Apichatpong Weerasethakul’un Cannes’da Jüri Ödülü kazanan ‘Memoria’, Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde en iyi film seçilen ‘Chiara’ (Jonas Carpignano), Cannes’da Leos Carax’a En İyi Yönetmen ödülü getiren ‘Annette’, Nadav Lapid’in Cannes’da Jüri Ödülü kazanan ‘Ahed’in Dizi‘, Cannes’da Vulcan En İyi Görüntü Ödülü kazanan ‘Petrov Grip Oldu‘ (Kirill Serebrennikov), Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde Jüri Ödülü ardından Saraybosna’da En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini alan ‘Büyük Özgürlük‘ (Sebastian Meise), Cannes’da Renate Reinsve’ye En İyi Kadın Oyuncu ödülü getiren ‘Dünyanın En Kötü İnsanı’ (Joachim Trier), Cannes’da Büyük Ödül ve Kudüs’te En İyi Uluslararası Film seçilen ‘6 Numaralı Kompartıman‘ (Juho Kuosmanen); Cannes’da En İyi Senaryo, FIPRESCI Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü kazanan ‘Drive My Car‘ (Ryusuke Hamaguchi), efsane görsel efekt ustası Phil Tippett’tan Fantasia Film Festivali’nde (Montreal) En İyi Canlandırma Ödülü kazanan ‘Çılgın Tanrı’, Cannes’da Özgünlük Ödülü–Belirli Bir Bakış ödülü kazanan ‘Kuzu’ (Valdimar Jóhannsson), Venedik’te Jane Campion’a En İyi Yönetmen ödülünü getiren ‘The Power of the Dog‘, Cannes’da Kuir Palmiye kazanan ‘Yol Ayrımı’ (Catherine Corsini), Venedik’te Büyük Jüri Ödülü kazanan ‘The Hand of God’ (Paolo Sorrentino) ve Venedik’te Jüri Özel Ödülü ve Yeşil Damla Ödülü kazanan ‘Il buco’ (Michelangelo Frammartino) Filmekimi’nde gösterilecek.
Kapanış filmi: Dune
Filmekimi’nin kapanış filmi ise yapımından yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuna, efektlerinden senaryosuna son yılların en çok konuşulan, en merakla beklenen filmlerinden ‘Dune: Çöl Gezegeni‘. Denis Villeneuve’ün yönettiği, başrollerini Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista’nın paylaştığı film, Türkiye prömiyerini vizyona çıkmadan önce yalnızca Filmekimi’nde yapıyor. Frank Herbert’ın romanından uyarlanan ve binlerce yıl sonraki bir gelecekte geçen ‘Dune: Çöl Gezegeni’, kaderin galaksiler arası bir güç mücadelesine sürüklediği genç bir adam olan asilzade Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor.
Biletler 4 Ekim’de satışa çıkıyor
Festival biletleri, İstanbul için 29 Eylül Çarşamba 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 4 Ekim Pazartesi 10.30’da genel satışa açılacak. Biletler passo.com.tr üzerinden, Passo perakende noktalarından ve İKSV gişesinden alınabilecek. Ankara ve İzmir’de de bilet satışları 4 Ekim Pazartesi 10.30’dan itibaren passo.com.tr üzerinden ve Passo perakende noktalarından yapılacak. Ankara ve izmir’deki Lale Kart üyeleri için ön satışlar 3 Ekim Pazar 10:30’da başlayacak.
Filmekimi İstanbul gösterimlerinin hafta içi gündüz seansları; 11.00, 13.30, 16.00, tam 35 TL, indirimli 25 TL. Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları; 11.00-13.30-16.00-19.00, tam 45 TL, indirimli 30 TL, tüm 21.30 seansları ise 45 TL.
Ankara ve İzmir’de ise 21.30 harici tüm seanslar; tam 32 TL, indirimli 22 TL (21.30 seanslarında öğrenci bileti uygulaması bulunmuyor.)
Filmekimi programı
Fransız Postası / The French Dispatch / Wes Anderson
İnek / Cow / Andrea Arnold
Paris, 13. Bölge / Les Olympiades / Paris, 13th District / Jacques Audiard
Ali ve Ava / Ali & Ava / Clio Barnard
The Power of the Dog / Jane Campion
Annette / Léos Carax
Ayrı Dünyalar / Ouistreham / Between Two Worlds / Emmanuel Carrère
Chiara / A Chiara / Jonas Carpignano
Yol Ayrımı / La Fracture / The Divide / Catherine Corsini
Hayvan / Animal / Cyril Dion
Kürtaj / L’événement / Happening / Audrey Diwan
Titane / Julia Ducourneau
France / Bruno Dumont
Kahraman / Ghahreman / A Hero / Asghar Farhadi
Il Buco / Michelangelo Frammartino
Drive My Car / Ryûsuke Hamaguchi
Hatıra: 2. Bölüm / The Souvenir: Part II / Joanna Hogg
Guermantes / Christophe Honoré
Belle / Ryu to Sobakasu no Hime / Belle / Mamoru Hosoda
Kuzu / Dýrið / Lamb / Valdimar Jóhannsson
Buluşma / Mass / Fran Kranz
6 Numaralı Kompartıman / Hytti Nro 6 / Compartment No. 6 / Juho Kuosmanen
Murina / Antoneta Alamat Kusijanovic
Huzursuz / Les Intranquilles / The Restless / Joachim Lafosse
Ahed’in Dizi / Ha’berech / Ahed’s Knee / Nadav Lapid
Aline / Valérie Lemercier
Bergman Island / Mia Hansen-Løve
Kardeşlerim ve Ben / Mes frères et moi / My Brothers and I / Yohan Manca
Madalena / Madiano Marcheti
Büyük Özgürlük / Grosse Freiheit / Great Freedom / Sebastian Meise
Kan Portakalları / Oranges Sanguines / Bloody Oranges / Jean-Christophe Meurisse
Dil Dersleri / Language Lessons / Natalie Morales
Üç Aile / Tre Piani / Three Floors / Nanni Moretti
Evrim / Evolution / Kornél Mundruczó
Her Şey Yolunda / Tout s’est bien passé / Everything Went Fine / François Ozon
Gözünün Önünde / Dangsin-eolgul-apeseo / In Front of Your Face / Hong Sang-soo
Kumarbaz / The Card Counter / Paul Schrader
Petrov Grip Oldu / Petrovy v grippe / Petrov’s Flu / Kirill Serebrennikov
The Hand of God / È Stata la Mano di Dio / Paolo Sorrentino
Çılgın Tanrı / Mad God / Phil Tippett
Dünyanın En Kötü İnsanı / Verdens Verste Menneske / The Worst Person in the World / Joachim Trier
Benedetta / Paul Verhoeven
Dune: Çöl Gezegeni / Dune / Denis Villeneuve
Memoria / Apichatpong Weerasethakul
Bir Saniye / Yi miao zhong / One Second / Zhang Yimou