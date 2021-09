Filmekimi başlıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 20’nci kez düzenlenen Filmekimi, ekim ayı içerisinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak. Altın Lale kazanan ‘Madalena‘nın yanı sıra Cannes’da Altın Palmiye kazanan ‘Titane’, tüm dünyada merakla beklenen ‘Dune: Çöl Gezegeni‘, Venedik’te Altın Ayı kazanan ‘Kürtaj’ gibi filmlerin Türkiye prömiyerlerinin yapılacağı Filmekimi’nin biletleri 4 Ekim’de satışa çıkıyor.

Festival bu yıl, uluslararası festivallerde gösterilmiş, ödüllü ve merakla beklenen yeni yapımları içeren programıyla 8-17 Ekim tarihlerinde İstanbul’da, 15-19 Ekim’de Ankara’da, 22-26 Ekim’de İzmir’de sinemaseverlerle buluşacak.

Filmler İstanbul’da Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Beyoğlu Sineması ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması’nda, Ankara’da Cinemaximum Armada, İzmir’de Cinemaximum Mavi Bahçe’de izlenebilecek.

Filmekimi’nin ‘altın yıldızları’

Madalena

40. İstanbul Film Festivali’nde Uluslararası Yarışma’da Altın Lale’yi kazanan ‘Madalena‘ (Madiano Marcheti), Cannes’da ana yarışmada Altın Palmiye’yi kazanan ve ardından Toronto’da Geceyarısı Çılgınlığı bölümünün en iyisi seçilen ‘Titane‘ (Julia Ducournau), Venedik’te Altın Aslan kazanan ‘Kürtaj’ (Audrey Diwan), Cannes’da en iyi ilk filme verilen Altın Kamera’yı kazanan ‘Murina’ (Antoneta Alamat Kusijanović) Filmekimi programında yer alıyor.

Usta yönetmenlerin yeni filmleri

Üç Aile

Denis Villeneuve epik bilimkurgu ‘Dune: Çöl Gezegeni’ ile Wes Anderson, yine yıldızlarla dolu ‘Fransız Postası’ ile; Bruno Dumont, Cannes’da prömiyer yapan ‘France’ ile; Mia Hansen-Løve başrolde Tim Roth, Mia Wasikowska’nın bulunduğu ‘Bergman Adası’ ile, Paul Verhoeven kışkırtıcı ‘Benedetta‘ ile; Andrea Arnold ilk belgeseli ‘İnek’ ile; François Ozon, iç burkucu ‘Her Şey Yolunda’ ile; Nanni Moretti kendisinin de rol aldığı ‘Üç Aile‘ ile; Hong Sang-soo bu yıl gösterime çıkan ikinci filmi ‘Gözünün Önünde’ ile; Jacques Audiard bir grafik romandan uyarladığı ‘Paris, 13. Bölge’ ile; Paul Schrader, başrolünü Oscar Isaac’in üstlendiği ‘Kumarbaz‘ ile; Joanna Hogg Hatıra filminin dokunaklı devam filmi ‘Hatıra: 2. Bölüm’ ile; Zhang Yimou, ‘sinemaya yazdığım aşk mektubu‘ dediği ‘Bir Saniye’ ile; anime dünyasının yıldızlarından Mamoru Hosada ‘Belle’ ile; Macar sinemasının en yetkin yönetmenlerinden Kornél Mundruczó ‘Evrim‘ ile; Christophe Honoré de Proust’tan esinlenerek oyunculuğa ve tiyatroya saygı duruşu olan ‘Guermantes‘ ile Filmekimi’nde.

Ödüllü filmler

Kahraman

Asghar Farhadi’nin Cannes’da Büyük Ödül kazanan ‘Kahraman‘, Apichatpong Weerasethakul’un Cannes’da Jüri Ödülü kazanan ‘Memoria’, Cannes’da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde en iyi film seçilen ‘Chiara’ (Jonas Carpignano), Cannes’da Leos Carax’a En İyi Yönetmen ödülü getiren ‘Annette’, Nadav Lapid’in Cannes’da Jüri Ödülü kazanan ‘Ahed’in Dizi‘, Cannes’da Vulcan En İyi Görüntü Ödülü kazanan ‘Petrov Grip Oldu‘ (Kirill Serebrennikov), Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde Jüri Ödülü ardından Saraybosna’da En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini alan ‘Büyük Özgürlük‘ (Sebastian Meise), Cannes’da Renate Reinsve’ye En İyi Kadın Oyuncu ödülü getiren ‘Dünyanın En Kötü İnsanı’ (Joachim Trier), Cannes’da Büyük Ödül ve Kudüs’te En İyi Uluslararası Film seçilen ‘6 Numaralı Kompartıman‘ (Juho Kuosmanen); Cannes’da En İyi Senaryo, FIPRESCI Ödülü, Ekümenik Jüri Ödülü kazanan ‘Drive My Car‘ (Ryusuke Hamaguchi), efsane görsel efekt ustası Phil Tippett’tan Fantasia Film Festivali’nde (Montreal) En İyi Canlandırma Ödülü kazanan ‘Çılgın Tanrı’, Cannes’da Özgünlük Ödülü–Belirli Bir Bakış ödülü kazanan ‘Kuzu’ (Valdimar Jóhannsson), Venedik’te Jane Campion’a En İyi Yönetmen ödülünü getiren ‘The Power of the Dog‘, Cannes’da Kuir Palmiye kazanan ‘Yol Ayrımı’ (Catherine Corsini), Venedik’te Büyük Jüri Ödülü kazanan ‘The Hand of God’ (Paolo Sorrentino) ve Venedik’te Jüri Özel Ödülü ve Yeşil Damla Ödülü kazanan ‘Il buco’ (Michelangelo Frammartino) Filmekimi’nde gösterilecek.

Kapanış filmi: Dune

Dune: Çöl Gezegeni

Filmekimi’nin kapanış filmi ise yapımından yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuna, efektlerinden senaryosuna son yılların en çok konuşulan, en merakla beklenen filmlerinden ‘Dune: Çöl Gezegeni‘. Denis Villeneuve’ün yönettiği, başrollerini Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista’nın paylaştığı film, Türkiye prömiyerini vizyona çıkmadan önce yalnızca Filmekimi’nde yapıyor. Frank Herbert’ın romanından uyarlanan ve binlerce yıl sonraki bir gelecekte geçen ‘Dune: Çöl Gezegeni’, kaderin galaksiler arası bir güç mücadelesine sürüklediği genç bir adam olan asilzade Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor.

Biletler 4 Ekim’de satışa çıkıyor

Festival biletleri, İstanbul için 29 Eylül Çarşamba 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 4 Ekim Pazartesi 10.30’da genel satışa açılacak. Biletler passo.com.tr üzerinden, Passo perakende noktalarından ve İKSV gişesinden alınabilecek. Ankara ve İzmir’de de bilet satışları 4 Ekim Pazartesi 10.30’dan itibaren passo.com.tr üzerinden ve Passo perakende noktalarından yapılacak. Ankara ve izmir’deki Lale Kart üyeleri için ön satışlar 3 Ekim Pazar 10:30’da başlayacak.

Filmekimi İstanbul gösterimlerinin hafta içi gündüz seansları; 11.00, 13.30, 16.00, tam 35 TL, indirimli 25 TL. Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları; 11.00-13.30-16.00-19.00, tam 45 TL, indirimli 30 TL, tüm 21.30 seansları ise 45 TL.

Ankara ve İzmir’de ise 21.30 harici tüm seanslar; tam 32 TL, indirimli 22 TL (21.30 seanslarında öğrenci bileti uygulaması bulunmuyor.)

Filmekimi programı

Fransız Postası / The French Dispatch / Wes Anderson

İnek / Cow / Andrea Arnold

Paris, 13. Bölge / Les Olympiades / Paris, 13th District / Jacques Audiard

Ali ve Ava / Ali & Ava / Clio Barnard

The Power of the Dog / Jane Campion

Annette / Léos Carax

Ayrı Dünyalar / Ouistreham / Between Two Worlds / Emmanuel Carrère

Chiara / A Chiara / Jonas Carpignano

Yol Ayrımı / La Fracture / The Divide / Catherine Corsini

Hayvan / Animal / Cyril Dion

Kürtaj / L’événement / Happening / Audrey Diwan

Titane / Julia Ducourneau

France / Bruno Dumont

Kahraman / Ghahreman / A Hero / Asghar Farhadi

Il Buco / Michelangelo Frammartino

Drive My Car / Ryûsuke Hamaguchi

Hatıra: 2. Bölüm / The Souvenir: Part II / Joanna Hogg

Guermantes / Christophe Honoré

Belle / Ryu to Sobakasu no Hime / Belle / Mamoru Hosoda

Kuzu / Dýrið / Lamb / Valdimar Jóhannsson

Buluşma / Mass / Fran Kranz

6 Numaralı Kompartıman / Hytti Nro 6 / Compartment No. 6 / Juho Kuosmanen

Murina / Antoneta Alamat Kusijanovic

Huzursuz / Les Intranquilles / The Restless / Joachim Lafosse

Ahed’in Dizi / Ha’berech / Ahed’s Knee / Nadav Lapid

Aline / Valérie Lemercier

Bergman Island / Mia Hansen-Løve

Kardeşlerim ve Ben / Mes frères et moi / My Brothers and I / Yohan Manca

Madalena / Madiano Marcheti

Büyük Özgürlük / Grosse Freiheit / Great Freedom / Sebastian Meise

Kan Portakalları / Oranges Sanguines / Bloody Oranges / Jean-Christophe Meurisse

Dil Dersleri / Language Lessons / Natalie Morales

Üç Aile / Tre Piani / Three Floors / Nanni Moretti

Evrim / Evolution / Kornél Mundruczó

Her Şey Yolunda / Tout s’est bien passé / Everything Went Fine / François Ozon

Gözünün Önünde / Dangsin-eolgul-apeseo / In Front of Your Face / Hong Sang-soo

Kumarbaz / The Card Counter / Paul Schrader

Petrov Grip Oldu / Petrovy v grippe / Petrov’s Flu / Kirill Serebrennikov

The Hand of God / È Stata la Mano di Dio / Paolo Sorrentino

Çılgın Tanrı / Mad God / Phil Tippett

Dünyanın En Kötü İnsanı / Verdens Verste Menneske / The Worst Person in the World / Joachim Trier

Benedetta / Paul Verhoeven

Dune: Çöl Gezegeni / Dune / Denis Villeneuve

Memoria / Apichatpong Weerasethakul

Bir Saniye / Yi miao zhong / One Second / Zhang Yimou