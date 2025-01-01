Filistin yürüyüşünde 'Katil Zim, katil Maersk Türkiye'den defol' pankartına engel

İstanbul’da Galata Köprüsü’nde düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşüne “Siyonizme silah taşıyan katil Zim, katil Maersk Türkiye’den defol” pankartı engellendi.

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Çok sayıda AKP’li ismin de katıldığı yürüyüşe bir grup genç üzerinde “Siyonizme silah taşıyan katil Zim, katil Maersk Türkiye’den defol” yazılı pankartla katılmak istedi.

Bunun üzerine çıkan tartışmada bir kişi pankartı getiren gruba “Ev sahibine soruyoruz ‘Almayın’ diyorlar. Sen bayrakları takip ettin mi, nelerin alınıp nelerin alınmayacağını” dedi.

Kendini TÜGVA Karadeniz Bölge Sorumlusu olarak tanıtan başka bir kişiyse şunları söyledi:

“Yazıyla alakalı hiçbir problem yok. İçeriye şu an alınan pankartlar geniş, uzun ve her şey kontrollü yapılanlar. 308 STK var burada. Hepsi bir pankart getirse 308 tane yapar.

Biz onun önüne geçemeyiz. Koreografi ortak dille yapılıyor. İçeriye girince görürsün zaten. Sizin bu yazınıza, bayrağınıza, atkınıza bizim sonsuz saygımız var. Hâlâ bizi videoya çekiyorsun.”

Üç gözaltı

ANKA‘nın haberine göre tartışma sonrası üç kişi gözaltına alındı.

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne grup bir süre sonra serbest bırakıldı.

Bir lojistik şirketi olan Maersk, İsrail’e silah taşımakla suçlanıyor.

Bilal Erdoğan: İnşallah bu millet Mescid-i Aksa’yı da özgürleştirecek

Öte yandan Galata Köprüsü’ndeki eylemde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, ‘Batı’nın maskesinin Gazze’de düştüğünü’ belirterek, şunları dedi:

* Nerede insan, çocuk, kadın hakları? Nerede basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü? Bütün batılı değerler hem Gazze’de hem batıda öldü. Kendilerinden olmayanlara hiçbir hak tanımadıklarını bir kez daha gösterdiler. Ama biz elbette kimseden merhamet dilenecek değiliz.

* Kendi tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden, en çok da imanımızdan aldığımız güçle biliyoruz ki Allah’ın mazlumlara olan vaadi Suriye’de nasıl gerçekleştiyse Filistin’de de gerçekleşecektir. Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa Şam Emevi Camii nasıl eli kanlı bir diktatörün tasallutundan kurtulduysa, inşallah hürriyet ve adalet güneşi çok yakında Mescid-i Aksa’da Filistin’de de doğacaktır.

* İman varsa sınırsız imkan vardır. Suriye’de Müslümanlar azmettiler, sabrettiler ve zaferi elde ettiler. Suriye’den sonra inşallah Gazze de kuşatmadan zaferle çıkacak. Bizler de o mübarek güne ulaşmak için dualarımızla böyle dayanışma gösterilerimizle boykotla gizli ya da açık gayretlerimizle Gazzeli mazlumların yanında olacağız.

* Dün Ayasofya’nın açılmasının hayaldi. Bugün kapıları ardına kadar açık elhamdülillah. Dün Emevi Camii’nde namaz kılmak hayal idi, bugün hem Şam hem Halep Emevi Camii’nin kapıları açık, minareleri, minberleri, özgür. Bugün Kudüs, hayal gibi gelebilir, öyle değil. İnşallah bu millet, bu ümmet tarihte yaptığı gibi bugün de Mescid-i Aksa’yı özgürleştirecektir. Her şey önce inanmakla başlar. Önce inanacağız, sonra çalışacağız, çok çalışacağız. Allah bize inşallah zaferi müyesser kılacaktır.