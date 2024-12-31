BM: Gazze'de 15 ayda 258 UNRWA personeli öldü

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarını başlattığı saldırılarda 258 UNRWA personelinin öldüğünü açıkladı.

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Sosyal medyadan yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze saldırılarının 15 ay önce başladığını söyleyen Lazzarini, “Dünyanın gözleri önünde dehşet hız kesmeden devam ediyor” dedi.

UNRWA Genel Komiseri, İsrail’in alıkoyduğu ve gözaltı merkezlerinde tuttuğu en az 20 UNRWA personeli olduğunu ve İsrail’in bir süre alıkoyup sonra serbest bıraktığı çalışanlarının ‘sistematik kötü muameleye, aşağılamaya ve işkenceye’ maruz kaldığını açıkladı.

Alıkonan insani yardım çalışanlarının serbest bırakılması çağrısında bulunan Lazzarini, “Kış mevsimi için gerekli olanlar dahil olmak üzere acil ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin girebilmesi için Gazze üzerindeki kuşatmayı kaldırın” dedi.

Lazzarini, ayrıca İsrail saldırılarından kaçan ve Birleşmiş Milletler koruması talep eden en az 745 Gazzelinin öldürüldüğünü, 2 bin 200’den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Genl komiser, Gazze’de UNRWA’ya ait bina ve tesislere yaklaşık 650 saldırı düzenlendiğini bildirdi:

“UNRWA binalarının üçte ikisinden fazlası hasar görmüş ya da yıkılmıştır. Bunların büyük çoğunluğu savaştan önce çocuklar için okul olarak kullanılıyordu.”