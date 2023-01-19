Filipinler’de soğanın fiyatı et ve tavuğu geçti

Dünyanın pek çok yerinde temel gıda maddesi olan soğan, Filipinler’de et ve tavuğun fiyatını geçti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Filipinler’de son bir ayda soğanın fiyatı et ve tavuğu geçerek lüks hale geldi. Ocak ayı içinde, Çin’den gelen 310 bin dolar değerindeki soğan, kaçak yollardan ülkeye sokulurken yakalandı.

Sosyal medyada bu durumla alay eden ve hükümeti sorumlu tutan mesajlar paylaşıldı.

Günlük asgari ücretin 9 dolar (yaklaşık 170 lira) olduğu Güneydoğu Asya ülkesinde, bütün tavuk 4 dolara alınabilirken, bir kilo kırmızı ve beyaz soğanın fiyatı bu yaklaşık 11 dolar ediyor.

Fiyatlar neden arttı?

Ekonomist Nicholas Mapa fiyatlardaki artışın hem doğal hem de ekonomi politikalarından kaynaklandığını söylüyor. Ağustos ve Eylül aylarındaki tayfunun etkisiyle hasat beklenenden daha kötü oldu.

Ocak ayının ilk haftasında hükümet, fiyatları kontrol altına almak için yaklaşık 22 milyon ton soğan ithalatını onayladı. Ancak bazı uzmanlara göre bunun daha önceden yapılması gerekiyordu.