Filenin Sultanlarının olimpiyatlardaki bazı rakipleri belli oldu

Elemeleri namağlup lider bitirip Paris Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın altı rakibi belli oldu.

Fotoğraf: Türkiye Voleybol Federasyonu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemelerinde oynadığı yedi maçı da kazandı. Böylelikle milliler hem olimpiyat biletini kaptı hem de 2023 Dünya Kupası’nın sahibi oldu.

12 takımın mücadele edeceği olimpiyatlara gitmeye hak kazanan yedi ülke, elemelerin sona ermesiyle belirlendi.

A grubunu ilk iki sırada tamamlayan Dominik Cumhuriyeti’yle Sırbistan, B grubunu ilk iki sırada tamamlayan Türkiye’yle Brezilya, C grubunu ilk iki sırada ABD’yle Polonya olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

Ayrıca, Fransa ev sahibi olduğu için olimpiyatlara doğrudan katılma hakkına sahip.

Diğer takımlarsa önümüzdeki sene oynanacak Milletler Ligi maçlarının ardından oluşacak dünya sıralamasına göre belirlenecek.