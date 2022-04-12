Fikri Sağlar: Zamlar insanlarımızı delirtmek üzere

Kime sorarsanız sorun ilk derdi ‘geçinemiyoruz’ oluyor.

Yolda gördüğünüz kimi işsiz, çoğunluğu çiftçi, bir kısmı emekli, memur, genç ve öğrencinin ilk sözü,” bu hayat pahalılığı ne zaman sona erecek?” sorusunu soruyor.

Zamlar neredeyse insanlarımızı delirtmek üzere.

İyi eğitimli, mesleklerinde uzman olanlar ve de gençler çareyi yurtdışına çıkmakta buluyor.

Çünkü kendi ülkelerinden umutlarını kesmişler.

Üstelik AKP’li Cumhurbaşkanı, “Giderlerse gitsinler!” diyerek onları umursamadığını açıkça gösteriyor.

Yurttaşına saygı duymayan yöneticilerin ülkenin geleceğini de düşünmeyeceği aşikârdır.

Fikri Sağlar’ın yazısı