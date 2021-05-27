Fikri Sağlar: Soylu’nun Erdoğan ve Bahçeli’ye gönderdiği mesajların yerine ulaştığı anlaşıldı!

Peker’in Süleyman Soylu’yla ilgili sözleri, yenir yutulur gibi değil. Daha vahimi ise Soylu’nun TRT ve HaberTürk’e yaptırdığı programlarda sorulan sorulara vermediği yanıtlar… Yapılanın hamaset ve demagojiden öte gitmeyen ve ne yazık ki Peker’i haklı çıkaracak bir gösteriye dönüşmüş olması, yurttaşların içini acıttı! Başta AKP’liler olmak üzere toplum, tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu programlarda Soylu, iddia ve ifşaatları yanıtlamadı ama Erdoğan ve Bahçeli’ye gönderdiği mesajların yerine ulaştığı anlaşıldı! Önceki gün Bahçeli, dün de Erdoğan, Süleyman Soylu’yu koruyan açıklamalarda bulundular. Beklenen de buydu. Çıkarları ve gelecekleri birbirine bağlı olanların en doğal adımı, birlikteliklerini korumaktır! Aksi ne olur? Peker’in açıklamaları gibi olur!
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Soylu kazanmadı ama gazetecilik kaybetti
Soylu, Habertürk söyleşisinde belki TRT’dekinden biraz daha fazla zor soruyla karşılaştı ama karşılığında TRT’de kazandığından çok daha fazla kredi edindi. Karşısındaki gazetecilerin, özellikle de Yanardağ ve Saymaz’ın muhalif şöhretinden yararlandı ve ‘en muhalifin karşısında bile veremeyecek hesabı olmayan politikacı’ görüntüsü çizdi… İçine düştüğü durum itibarıyla Soylu’nun geceyi galip bitirmesine imkan yoktu, ama deplasmanda gollü beraberliği alırken de fazla zorlanmadı.
Kılıçdaroğlu ve Akşener’den Erdoğan’a tepki
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.
Dördüncü Beşar Esad dönemine doğru: Suriye sandık başında
Suriye’de devlet başkanlığı seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitti. Seçim üç aday arasında geçse de Suriye lideri Beşar Esad’ın kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere’ye göre seçimin herhangi bir meşrutiyeti yok. Türkiye de seçimleri tanımıyor. Ancak Esad eleştiriler karşısında pek de oralı değil.
‘Zindaşti davası’nda sanık polis: Emniyet müdürü talimatla dosyadan çıkarıldı
İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ve adamları ile ona emniyetten bilgi sızdıran üç polis hakkındaki davada sanık polis Erkan Kocabaş, emniyet müdürü Mustafa Kaymış’ın isminin dosyadan şube müdürü Gaffar Demir’in talimatıyla çıkarıldığını söyledi.
Soylu: Sayın cumhurbaşkanımızın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız…” dedi.