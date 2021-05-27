Fikri Sağlar: Soylu’nun Erdoğan ve Bahçeli’ye gönderdiği mesajların yerine ulaştığı anlaşıldı!

Peker’in Süleyman Soylu’yla ilgili sözleri, yenir yutulur gibi değil. Daha vahimi ise Soylu’nun TRT ve HaberTürk’e yaptırdığı programlarda sorulan sorulara vermediği yanıtlar… Yapılanın hamaset ve demagojiden öte gitmeyen ve ne yazık ki Peker’i haklı çıkaracak bir gösteriye dönüşmüş olması, yurttaşların içini acıttı! Başta AKP’liler olmak üzere toplum, tam bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu programlarda Soylu, iddia ve ifşaatları yanıtlamadı ama Erdoğan ve Bahçeli’ye gönderdiği mesajların yerine ulaştığı anlaşıldı! Önceki gün Bahçeli, dün de Erdoğan, Süleyman Soylu’yu koruyan açıklamalarda bulundular. Beklenen de buydu. Çıkarları ve gelecekleri birbirine bağlı olanların en doğal adımı, birlikteliklerini korumaktır! Aksi ne olur? Peker’in açıklamaları gibi olur!

Fikri Sağlar’ın yazısı