Fikri Sağlar: Somali sevdası mıdır bilinmez ama AKP, yine çelişkili bir duruş sergiliyor!

Türkiye’de basına ve gazetecilere artan baskıların yanı sıra sosyal medya da deyim yerindeyse adeta bir sansür cenderesinde. İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) EngelliWeb raporuna göre 2020 sonu itibariyle itibarı Türkiye’de erişime engellenen web sitesi sayısı 467 bin 11! Üstelik mahkemeler dışında erişim engelleme yetkisi bulunan 20’den fazla kurum var. Bu kurumlar karar verirken hukuki kıstasların dikkate alınıp alınmadığı ise meçhul.