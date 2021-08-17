Fikri Sağlar: Somali sevdası mıdır bilinmez ama AKP, yine çelişkili bir duruş sergiliyor!

Somali sevdası mıdır bilinmez? Ama AKP, yine çelişkili bir duruş sergiliyor!
30 Milyon dolar hibe sonrasında Somali ordusuna, mayına karşı korumalı 8 “Kirpi” aracı ve 14 askeri personel taşıyıcısı verildi…
Mayına karşı korumalı araçlar, terör örgütü Eş-Şebab’a karşı mücadele eden özel kuvvetler ekibi “Gorgor” tarafından kullanılacak.
Yurttaşın kesesinden yeni bir ağalık daha!
Ters olmadığı söylenen Talibandan kafa kol kesmede farkı olmayan Eş-Şebab’ı engellemek için Somali’ye askeri araç gereç veren anlayış, Talibanla oturup anlaşabileceğini söylemekten de çekinmiyor!