Fikri Sağlar: İktidarın bittiğinin en somut göstergesi sanatçının devreye girmesidir

Bir ülkede siyasi iktidarların bittiğinin en somut göstergesi spor sahalarından sonra sanat ve sanatçının devreye girmesidir.

AKP iktidarının ve Recep Tayyip Erdoğan’ın bittiğini yeşil sahalarda ve spor salonlarında yuhalandıklarında görmüştük. Bunu tescil eden en son örnek, Tarkan’ın “Geççek” şarkısıdır.

Sadece melodisi ya da görseli değil, sözleri de toplumu heyecanlandırmış, gelecek umudunu artırmıştır.

Muhalefetin yaptığı siyasetten daha çok, Tarkan’ın şarkısı kişilerin özgüvenini artıran güç olmuştur…

Nedeni belli.

Sanatın avangartlığı, yenilikçiliği yani yol göstericiliği, siyasetten daha çok etkin!

Toplum tarafından sanatçının, siyasetçiden daha samimi ve güvenilir bulunması!

Fikri Sağlar’ın yazısı