Fikri Sağlar: İddia o ki Somali, Türkiye’nin kayıt dışı paralarının aklandığı bir yere dönüştürülmüş

IMF borcunun kapatılması AKP’nin Somali’ye olan sevgisinin nedenini açıklıyor.

Bilindiği gibi Somali, Birleşmiş Milletler tarafından kayıt dışı para aklama konusunda “kara listede” olan bir ülke. Borcu nedeniyle Somali devletinin tüm kayıtları IMF tarafından soruşturulacak. Foyalar bir bir ortaya dökülecek! Birçok ülke bu nedenle Somali’yle ilişki kurmuyor. Ancak AKP, ısrarla Somali’yle kara para aklamayı engelleme konusunda anlaşma yapmaktan kaçınıyor.

NEDEN?

İddia o ki; Somali, Türkiye’nin kayıt dışı paralarının aklandığı bir yer haline dönüştürülmüş. Somali’nin havaalanları, limanları, FETÖ Okulları, petrol kuyuları AKP’li yandaşlar tarafından paylaşılmış.

Fikri Sağlar’ın yazısı