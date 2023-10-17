Fikri Sağlar: Hamas’ın Mossad’a yakalanmadan füze atması BOP için lütuf mu?

Biliyoruz ki Türkiye, emperyalistlerin hedefinde!

Jeopolitik değeri olan, yer altı ve yer üstü zenginlikleri bulunan, üstelik halkının büyük bir bölümü aç ve cahil bırakılan, bu nedenle siyasal İslamcıların, din tacirlerinin kolaylıkla aldatabildiği, tarikatların yalanlarıyla inançlarını sömürdüğü Türkiye’yi kullanmak şimdi daha da kolaylaştı…

AKP ile birlikte hayata geçirilmeye çalışılan BOP’nin ilk el atacağı yer olan Türkiye’de yeniden terör faaliyetleri, çeteler hatta uluslararası mafya kaosu başlatılabilir.

Hazır olmalıyız!

Hamas’ın Mossad’a yakalanmadan füze atması, İsrail’in Filistin’i yok etme hayalleri kurması yeni bir lütuf mudur?

Bir de bu açıdan bakmalıyız!

Fikri Sağlar’ın yazısı