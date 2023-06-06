Fikri Sağlar: CHP iyi yönetilmiyor

5 yıl içinde yerelde ve genelde iktidar olan, 12 Eylül faşist darbe sonrası demokrasiye dönüşte çok büyük katkı sunan, kimlik üzerinden değil, ilkeler ışığında siyaset yapan SHP’nin kuruluşunda ve başarısında Genel Sekreter ve Genel Başkan yardımcılığı yapan emekçi biri, üstelik siyasette 40’ıncı yılını dolduran, CHP Bakan ve milletvekilliğini yapmış kişi olarak diyorum ki; CHP’nin bulunduğu durumdan hiç memnun değilim. CHP iyi yönetilmiyor.

Sol demekten korkmayan, misyonu ve vizyonu laiklik, halkçılık, devletçilik ve devrimcilik olan CHP, son 13 yılda olduğu gibi bu seçimde de uyguladığı yanlış politikayla maalesef başarılı olamadı. Evet, Kemal Kılıçdaroğlu çok çalıştı. Toplumda sinerji yaratacak iyi şeylerde yaptı. Ama siyaseti tam çözemediği için hatası da çok oldu. Öncelikle; Ucube sisteme razı oldu. 16 Nisan Referandumunun meşru olmadığını söylemedi. Geçen süreçteki laik düzen yapısının bozulması göz yumdu. Oy oranları toplamı yüzde 4 bile olmayan partileri, masada tutmak için sol partilerle ilişkiye girmedi.

Dahası Mecliste 3’üncü parti olan HDP ile korkak bir beraberlik sergiledi. Oysa HDP demokrasi anlayışı gereği 2019 seçimlerinde ve son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de aday göstermeyerek hem CHP’ye hem de kendisine doğrudan büyük destek sundu.

Fikri Sağlar’ın yazısı