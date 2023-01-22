Figen Yüksekdağ’a da sahte haber: ‘Annesinin kaza geçirdiğini’ söylemişler

Kendini tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman olarak tanıtan birinin, tutuklu eski HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ı arayıp ‘annesinin kaza geçirip ağır yaralandığını’ söylediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: HDP

Üç gün önce Demirtaş’ın bulunduğu Edirne Cezaevi’ni arayan bir kadın, kendini Başak Demirtaş olarak tanıtarak, kızının trafik kazası geçirdiği yalanını söylediği ortaya çıkmıştı. Bu haberin ulaştırıldığı Demirtaş’ın, yaklaşık bir saat kızı ve eşine ulaşamadığı bildirilmişti.

Aynı durumun bir diğer eski eş genel başkan Figen Yüksekdağ’ın da başına geldiği ortaya çıktı.

Konuyu, Twitter’dan Demirtaş’ın başına gelen olayı hatırlatarak paylaşan Mahsuni Karaman, şunları yazdı: “Bir süre önce kendini avukat Mahsuni Karaman olarak tanıtan bir kişi Kandıra Cezaevi’ni arayıp Figen Yüksekdağ’ın ailesiyle ilgili de benzer beyanda bulunmuştu. Bu aşağılık kötülüğün de organize olduğu kesin.”

Medyascope’tan Ferit Aslan’a konuşan Karaman, söz konusu kişiyle ilgili Yüksekdağ’ın avukatlarının suç duyurusunda bulunduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Ben hiç Figen Yüksekdağ’la görüşmedim. Yaklaşık iki ay önce benim adım kullanılarak aranıyor ve annesinin kaza geçirip ağır yaralandığı söyleniyor. Bu işin organize olduğuna inanıyorum.”