FIFA’dan futbolun gelişimine rekor yatırım

FIFA Konseyi, 2023-2026 döneminde futbolun gelişimine ayrılan 2,25 milyar dolarlık rekor yatırımı onayladı.

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FIFA’dan paylaşılan açıklamada, futbolun gelişimi için yapılan yatırımlarda 2016 öncesinde yürürlükte olan programlara göre yedi katlık artış olduğu kaydedildi.

AA’nın haberine göre FIFA Başkanı Gianni Infantino, İsviçre’nin Zürih kentinde çevrim içi düzenlenen toplantının ardından şunları dedi:

“FIFA, sağlam mali yönetimi sayesinde, 2023-2026 dönemi için 11 milyar dolar olan bütçe hedefini aşma yolunda ilerliyor. Bu, 211 üye federasyonumuza gelişim ve eğitim projelerini gerçekleştirmelerinde ve futbolu bir üst seviyeye taşımalarında daha çok hizmet sunabileceğimiz anlamına geliyor.”

FIFA’nın 2023-2026 döneminin ilk yılında 1,17 milyar dolar gelir elde ettiği belirtilen raporda, bu gelirin yüzde 23’ünü yayın, yüzde 39’unu pazarlama, yüzde 15’ini lisans haklarının, yüzde 7’sini ağırlama hakları ve biletlerin, yüzde 16’sınıysa diğer kalemlerin oluşturduğu aktarıldı.