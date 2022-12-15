FIFA, Türk kulüplerine 3 milyon dolardan fazla ödeyecek: En büyük pay Beşiktaş’ın

FIFA, Dünya Kupası’nda bulunan sporcuların kulüplerine, sporcu başına ortalama yaklaşık 10 bin dolar ödeyecek. Türkiye’deki kulüplereyse 3 milyon dolardan fazla para verilecek.

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FIFA, Katar’daki Dünya Kupası’na katılan her futbolcu için kulüplerine günlük ortalama 10 bin dolar ödeyeceğini açıklamıştı. Bu miktar sporcuların sözleşme günü ve sporcunun oynadığı milli takımın kupada kalma süresi gibi etkenlere göre değişebilir. Bir futbolcu için verilecek miktar en fazla yaklaşık 370 bin dolara kadar çıkabilir.

FIFA, bu kapsamda Türkiye’den 12 kulübe toplam 3 milyon 226 bin 219 dolar ödeyecek. ‘Golvarmi.com’ adlı spor haber sitesinin hesaplamasına göre, kulüplerin alacağı paralar şöyle:

* Beşiktaş: Sekiz futbolcu için (N’Kodou, Atiba, Weghorst, Saiss, Batshuayi, Larin, Vida, Aboubakar) 1 milyon 55 bin 14 dolar

* Galatasaray: Altı futbolcu için (Muslera, Torreira, Mertens, Seferoviç, Nelsson, Yedlin) 512 bin 123 dolar

* Hatayspor: İki futbolcu için (Adekugbe ve Munir Mohammedi) 429 bin 506 dolar

* Fenerbahçe: Üç futbolcu için (Batshuayi, Valencia, Min-Jae Kim) 296 bin 876 dolar

* Kayserispor: Üç futbolcu için (Majid Hosseini, Ali Kerimi, Aziz Behich) 273 bin 767 dolar

* Trabzonspor: Dört futbolcu için (Maxi Gomez, Larssen, Cornelius, Majid Hosseini) 210 bin 452 dolar

* Alanyaspor: Bir futbolcu için (Famara Diedhiou) 145 bin 562 dolar

* Antalyaspor: Bir futbolcu için (Hadji Wright) 138 bin 369 dolar

* Konyaspor: Bir futbolcu için (Calvo) 27 bin 329 dolar

* Giresunspor: Bir futbolcu için (Aziz Behiç) 79 bin 685 dolar

* Kasımpaşa: Bir futbolcu için (Mabil Awer) 32 bin 219 dolar

* Başakşehir: Bir futbolcu için (Aziz Behiç) 25 bin 315 dolar