FIFA kokartı takacak hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1 Ocak 2024 itibarıyla FIFA kokartı takacak hakemlerin listesini açıkladı.
Federasyon’un açıklamasında FIFA hakemi olarak Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek ve Melek Dakan; FIFA yardımcı hakemi olarak Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral ve Merve Turan; FIFA video yardımcı hakem olarak Serkan Tokat ve Mustafa İlker Coşkun; FIFA plaj hakemi olarak İdris Yavuz’un listeye eklendiği belirtildi.
Listede saldırı olayı sonrası hakemliği bırakacağı iddia edilen Halil Umut Meler de yer aldı.
TFF’nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre 2024’te FIFA kokartı takacak hakemler şöyle:
FIFA hakemi
- Halil Umut Meler
- Abdulkadir Bitigen
- Atilla Karaoğlan
- Arda Kardeşler
- Zorbay Küçük
- Kadir Sağlam
- Bahattin Şimşek
- Melis Özçiğdem
- Cansu Tiryaki
- Gamze Durmuş Pakkan
- Melek Dakan
FIFA yardımcı hakemi
- Mustafa Emre Eyisoy
- Kerem Ersoy
- Ceyhun Sesigüzel
- Cevdet Kömürcüoğlu
- Mehmet Emin Tuğral
- İbrahim Çağlar Uyarcan
- Abdullah Bora Özkara
- Murat Tuğberk Curbay
- Furkan Ürün
- Deniz Caner Özaral
- Mürvet Yavuztürk
- Sedef Aktan
- Arzu Görgün
- Merve Turan
FIFA Video Yardımcı Hakemi
- Alper Ulusoy
- Hakan Ceylan
- Serkan Tokat
- Koray Gençerler
- Mustafa İlker Coşkun
- Erkan Engin
FIFA futsal hakemi
- Kamil Çetin
- Ozan Soykan
- Hakan Tezcan
- Fatma Özlem Tursun
- Uğur Çakmak
FIFA plaj futbolu hakemi
- Özcan Sultanoğlu
- Murat Ergin Gözütok
- İdris Yavuz