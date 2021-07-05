Fidye yazılım saldırısı düzenleyen grup, şifre çözücü için 70 milyon dolarlık Bitcoin istiyor

Geçen hafta, ABD’li bilişim firması Kaseya’ya yönelik fidye yazılım saldırısını üstlenen ‘REvil’ adlı grup, saldırıdan etkilenen şirketlerin sistemlerinin normale dönmesinin anahtarı olacak şifre çözücü için 70 milyon dolar (607.1 milyon lira) talep etti. Grup, ödemenin Bitcoin olarak yapılmasını istedi.

Fotoğraf: Reuters

Siber saldırıdan kaç şirketin etkiendiğine dair net bilgi yok. Ancak İsveç market zinciri Swedish Coop’un 500’ü aşkın şubesini kapattığı, Yeni Zelanda’da 11 okulun etkilendiği biliniyor. Yerel medyaya göre saldırının mağdurları arasında Hollanda’daki iki bilişim firması da var.

Geçen cuma günü siber güvenlik şirketi Huntress Labsi 200’e yakın firmanın fidye yazılım programı kullanılarak yapılan saldırıdan etkilendiğini açıklamıştı.

Kaseya ise 40’ı şakın müşterisinin etkilendiğini duyurmuştu.

Uzmanlar ise Kaseya, servis sağlayıcılara yazılım sağladığı için mağdur olan şirketlerin sayısının 200’den yüksek olabileceğini tahmin ediyor.

Bilişim alanında hizmet veren firmalar ve çalışanlarının ‘baş ağrısı’ fidye yazılım saldırısının arkasındaki ‘REvil‘, Rusya bağlantılı.