‘FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma: 113 gözaltı

İzmir merkezli 40 ilde ‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 185 şüpheliden 113’ü yakalandı.

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AA’nın haberine göre İzmir başsavcılığının Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’yla koordinasyonu ve veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında 3’ü albay, 2’si yarbay, 7’si binbaşı, 4’ü yüzbaşı, 19’u üsteğmen, 3’ü teğmen, 53’ü astsubay, 10’u uzman çavuş rütbesinde, 23’ü Deniz Kuvvetleri, 24’ü Kara Kuvvetleri, 39’u Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1’i Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ve 14’ü Jandarma Genel Komutanlığı’na mensup 69’u muvazzaf 101 asker ile 84’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplam 185 şüphelinin yakalanmasına kararı verildi.

Ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir ve 40 farklı ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 185 şüpheliden 113’ü yakalandı. Diğer şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin haklarında başta Yargıtay 16’ıncı Ceza Dairesi’nin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, ‘askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama’ tespiti gibi deliller bulunduğu belirtildi.

‘FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik başsavcılık tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle yürütülen planlı soruşturmalar dizisi kapsamında 19 Kasım 2019’dan beri düzenlenen 23 ayrı operasyon sonucu 3 bin 450 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden 1525’inin tutuklandığı, 500 şüphelinin ise faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldığı bildirildi.