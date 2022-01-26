‘FETÖ’ sanığı eski Yargıtay üyesi Sami Sezai Ural hakkında yakalama kararı

‘FETÖ’ üyeliği suçundan verilen hükmün Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozulması üzerine yeniden yargılanan eski Yargıtay üyesi Sami Sezai Ural hakkında, duruşmaya gitmemesi üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

‘FETÖ’ üyeliği suçlamasıyla Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi’nde yargılanan ve 2 Mayıs 2019’daki duruşmada altı yıl üç ay hapis cezası verilen Sami Sezai Ural’ın, tutuklulukta geçirdiği süre ve verilen ceza miktarı dikkate alınarak tahliyesine hükmedilmişti. Bu hüküm Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından bozulmuştu.

AA’nın haberine göre ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nde görülen duruşmada Ural’ın avukatı hazır bulundu.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun bozma kararı ve dava dosyasına gelen belgelerin duruşma zaptına geçirilmesinin ardından konuşan avukat, sanığın ifadesinin alınmasından sonra beyanda bulunacağını bildirdi.

Görüşü sorulan savcı, sanık hakkında yakalama kararı çıkarılması talebinde bulundu.

Taleplerin dinlenmesinin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, ifadesinin alınmasının zorunlu olması, mahkemeye bildirdiği adresten ayrıldığının tespiti ve duruşmaya gelmemesi nedeniyle Ural hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Dava 23 Mart’a ertelendi.