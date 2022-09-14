Ferrari’nin ilk SUV modeli Purosangue’ye yoğun ilgi: Türkiye’ye gönderilecek araçlar çoktan satılmış

Ferrari, tarihinde ilk dört kapalı SUV modeli araba Purosangue’yi görücüye çıkardı. Yoğun talepten dolayı Ferrari, sipariş almayı yakında durdurabilir. Araç 390 bin avroya satılacakken, 2023’te Türkiye’ye gönderilecek araçlar henüz gelmeden tükendi.

Ferrari’nin ticari ve pazarlamadan sorumlu başkanı Enrico Galliera, mayısta Purosangue’nin bir V-12 motoruna sahip olacağı duyurulduğunda ön siparişlerin patladığını söylemişti. Birkaç gün önce de “Yüksek talebi karşılayamama riski var. Bu yüzden sipariş alımlarını durdurmayı düşünüyoruz” dedi. Galliera, kaç tane ön sipariş aldıklarını açıklamadı ama beklentilerin aşıldığını belirtti.

Purosangue’den yıllık üç bin tane üretilmesi bekleniyor.

Otomotiv uzmanı gazeteci Emre Özpeynirci de Twitter’dan, “2023’te Türkiye’ye gelecek araçların hepsi şimdiden satıldı” dedi.

3,3 saniyede saatte 100 kilometre

Purosangue, 3,3 saniyede saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Purosangue sadece içten yanmalı bir motorla çalışacak. Orta öne monte edilmiş, doğal emişli, 715 beygir gücündeki 12 silindir ve otomatik şanzıman, aracın saatte 310 kilometre hıza çıkmasına olanak sunuyor.

Ferrari daha önce dört koltuklu arabalar yaptı, ama Ferrari’nin normal üretim arabaları iki kapılı modellerdi. Purosangue, herhangi bir Ferrari modelinde bir ilk olan dört tam boy ve tamamen ayarlanabilir koltuğa sahip. Hem ön hem de arka koltuklar ısıtmalı. Ayrıca, ön koltuklarda masaj işlevi var.