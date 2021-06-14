Ferrari modaya girdi: Koleksiyondaki kıyafetlerin yüzde 80’i uniseks

Spor otomobilleriyle ünlü İtalyan şirket Ferrari modaya adım attı. Piyasaya sürdüklerinin yanısıra Formula 1 takımının kullandığı araçlarla da adından bahsettiren firmanın ilk koleksiyonu dün düzenlenen defileyle tanıtıldı.

Önümüzdeki 10 yıl içinde karının yüzde 10’unu moda sektöründeki satışlardan elde etmeyi hedefleyen şirketin defilesi Maranello’daki fabrikada yapıldı. Podyum montaj hattından ibaretti.

Koleksiyonda, İtalyan moda devi Armani’nin eski kreatif direktörü Rocco Iannone’nin imzası var. Kıyafetlerin yüzde 80’i uniseks. Bedenler XXXS’den XXXL’ye kadar uzanıyor.

Fiyatları 200 ile 3 bin avro (2 bin 37 ile 30 bin 562 lira) arasında değişen kıyafetler, internet üzerinden ve firmanın Maranello, Milano ve başkent Roma’daki mağazalarında satılacak. 2022’de, Çin’de, bu yıl ise ABD’nin Los Angeles ve Miami kenlerinde de mağazalar açılacak.

Gençleri ve kadınları hedef kitle olarak belirlediklerini söyleyen Iannone, “Sadece Ferrari satın alabilenleri değil, değerlerimiz ve markamızın farkında olan herkesi hedefliyoruz” dedi.

Formula 1 tutkunları için şapka, tişört gibi lisanslı ürünlerin satışı sürecek.

Şirket, Michelin yıldızlı İtalyan şef Massimo Bottura’yla işbirliği yaparak Maranello’da bir de restoran açmayı planlıyor.