Feray Aytekin Aydoğan: Yüz binlerce çocuk nerede, ne yaşıyor?

Son paylaşılan verilerde 4 milyonu aşkın öğrencinin uzaktan eğitime hiç ulaşamadığı, yedi yüz bini aşkın öğrencinin örgün eğitim dışına çıktığı açıklanıyor ancak nedenleri ve alınan önlemlere dair tek bir açıklama, tek bir çalışma yapılmıyor. Yüz binlerce çocuk nerede, ne yaşıyor?

Yüz yüze eğitimin başlamadığı veya sürdürülemediği her gün eğitimin piyasalaştırılması süreci hızlandırılıyor, yoksul ailelerin çocukları ve dezavantajlı tüm öğrenciler ya çalışmak zorunda bırakılıyor, örgün eğitim dışına çıkıyor, çocuk yaşta evlendirilmek zorunda bırakılıyor; ya da dini yapılara, tarikatlara, cemaatlere teslim ediliyor.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı