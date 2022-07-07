Feray Aytekin Aydoğan: TÜİK’in kararttığı verilerin faili iktidardır

Yeni eylem yeri TÜİK önü oldu. Açıkla-yama-dığı verilerle TÜİK’ in halkın ekmeğini çalan iktidarın bir aygıtı haline geldiğini bilmeyen kimse kalmadı. Bu gerçeği ifşa etmek önemliydi. Ancak gelinen durum açısından yapılan eylemler, yaşanılan yoksulluğun gerçek failini perdelemenin, örgütlenmesi gereken yerine “popülist” olanın yapılmasının bir aracı olma riski haline geldi.

Yoksulluğun, TÜİK’in kararttığı verilerin faili siyasi iktidardır. Yapılması gerekenin örgütleneceği yerler işyerleri, eylemleri gerçekleştirecek olanlar da sendika organlarında temsiliyeti olan kişilerle sınırlı katılımlar değil, emekçilerin kitlesel gücüyle sokaklara, meydanlara çıkışını örgütleyecek iradedir, kolektif mücadeledir. Mesele tek başına teşhir etmek, farkındalık yaratmak değil değiştirme gücünü, kararlılığını ortaya koymak olmalıdır.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı