Feray Aytekin Aydoğan: Çocukların çalışmak zorunda bırakılması ‘birilerinin’ nasıl oluyor da içini ısıtabiliyordu?

Geçtiğimiz hafta o “klavyelerden” biri kâğıt toplayan çocukların görüntülerini; “Kâğıt toplayan çocukların mutluluğu, kağıt toplayan çocukların görüntüleri iç ısıttı…” cümleleri ile paylaştı. Oyun oynaması, eğitim sürecinin içinde olması gereken çocukların çalışmak zorunda bırakılması herkesin canını, yüreğini acıtırken “birilerinin” nasıl oluyor da içi ısınabiliyordu?

O “klavye” mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştırılan çocukları “Hafta sonu tatilini ailelerinin yanında geçiren çocuklar” diyerek yoksulluğun, eşitsizliğin üzerini örtmeye çalışanların; salgında on sekiz yaş altı çocukların sokağa çıkmama kararına rağmen çocukları çalışmak zorunda bırakanların, fabrikaların içine meslek lisesi açılmasını müjde diye duyuranların, meslek lisesi öğrencileri için “Herkes üniversite okumak zorunda değil, liseden mezun olur olmaz iş garantileri olacak” diyerek yoksulların, halkın çocuklarına üniversite eğitimini gerekli görmeyenlerin, büyük yalan teorisini her gün üretmeye devam edenlerindir.

Reklam

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı