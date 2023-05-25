Feray Aytekin Aydoğan: Cehennemin kapılarını kapatmanın ilk adımı

İran’da bir kız öğrenci zorunlu olmasına rağmen sınıfta başörtüsünü çıkarınca erkek öğretmeni tarafından okuldan atılmakla tehdit edilip, öğretmen adını sorduğunda şöyle yanıt veriyor: Mahsa Amini. Ve sonrasında tüm kız öğrenciler ayağa kalkıyor ve “Hepimiz Mahsa Amini’yiz” diyor.

Hepimiz sandıkta ve sokakta buradayız, bir aradayız, işçiyiz, emekçiyiz, kadınız, genciz, halkız. Memleketimize çıkarsız, pazarlıksız sahip çıkanların sesini yükseltme çağrısıdır.

28 Mayıs cehennemin kapılarını kapatmanın ilk adımıdır. Bu çağrı önümüzdeki dönemin devrimci muhalefetini de birlikte kurmanın çağrısıdır.

Feray Aytekin Aydoğan’ın yazısı